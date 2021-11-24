В России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом за сутки, минимум с 16 октября 2021 Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявлено 33 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, что является минимум с 16 октября 2021 года. Такие данные в среду, 24 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2533. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 1842. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 1387 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 6,5% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 240 летальных исходов, а полностью выздоровели 36 682 человека.

Таким образом, по состоянию на среду, 24 ноября 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 9 434 393. Жертвами инфекции стало 267 819 человек, а выздоровел 8 126 376 пациент.