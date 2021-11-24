Россияне назвали суммы, которые тратят на больших распродажах Фото: Влад КОМЯКОВ

Россияне очень любят распродажи. 87% специально дожидаются больших скидок и только потом покупают нужную вещь. Только 13% не ждут скидок и делают покупку, как только она им потребуется.

Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-гипермаркетом ВсеИнструменты.ру.

Примечательно, что 82% покупателей готовы приобрести товар нелюбимого бренда или в магазине, который им не нравится, если на него будет большая скидка. А 18% останутся верны своим предпочтениям и не позарятся на выгодную цену.

Сколько денег тратят россияне на распродажах:

44% тратят от 10 до 20 тыс. рублей,

19% расходуют на покупки от 20 до 30 тыс. рублей,

16% готовы заплатить от 5 до 10 тыс. рублей,

9% не пожалеют во время горячих скидок от 30 до 40 тыс. рублей,

3% тратят на скидочные предложения от 40 до 50 тыс. рублей,

1% - свыше 50 тыс. рублей.

Примечательно, что 33% респондентов готовы совершить покупку, когда скидка достигает 50-60%, сообщает Газета.ru.

Ноябрь и декабрь, по оценкам маркетологов, оказываются самыми затратными месяцами в году — сказываются «Черная пятница», «киберпонедельник» и, конечно же, подготовка к Новому году.

-Траты после новогоднего праздника тоже не заканчиваются. Походы куда-тос детьми, новогодние шоу и другие развлечения. В среднем у российской семьи в каникулы расходуется порядка 20 тысяч рублей, - сказал телеканалу «360» член «Российской гильдии маркетологов» Николай Григорьев.

Ранее 35% россиян рассказали, что их устраивают утвержденные десять дней новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января. Отдыхать от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели — 7% респондентов. 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года, сообщает RT.