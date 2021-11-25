В международной конференции по искусственному интеллекту приняли участие более 250 экспертов

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Международная онлайн-конференция Сбера Artificial Intelligence Journey стала одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. 250 российских и зарубежных экспертов, 110 академических часов их докладов, 52 тысячи регистраций на мероприятие, 50 миллионов просмотров…. Цифры ярко иллюстрируют растущую степень мирового интереса к развитию искусственного интеллекта и новым технологиям.

- AI Journey в этом году вновь подтвердила статус одной из крупнейших международных площадок для обсуждения развития технологий искусственного интеллекта, - говорит первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Количество регистраций и просмотров конференции из года в год превосходит показатели предыдущих лет. Это говорит о стабильно растущем интересе. Такие масштабные форумы являются значимыми вехами развития искусственного интеллекта в России и в мире.

Конференция шла три дня. За это время на ее сессиях, круглых столах, дискуссионных панелях успели выступить представители технологических гигантов всего мира - топ-менеджеры Huawei, Intel, Teradata, Microsoft, SAS, IBM, Яндекс, Сколтех. Свое мнение высказывали и ведущие ученые, в частности, швейцарский математик, лауреат Филдсовской премии, профессор Женевского университета Станислав Смирнов, а также российский и британский физик, лауреат Нобелевской премии, член Лондонского королевского общества, иностранный член Национальной академии наук США, сопредседатель Комитета научной премии Сбера Константин Новоселов.

Первый день конференции посвятили вопросам применения искусственного интеллекта в сферах устойчивого развития общества, государства и бизнеса, а также ключевым вопросам ESG-повестки. Напомним, речь идет об экологической, социальной, кадровой ответственности бизнеса. Во всех этих сферах умные системы могут заметно упростить решение целого ряда проблем. Об этом говорил и Александр Ведяхин, выступая в качестве модератора панельной дискуссии о роли технологических компаний в развитии нового цифрового мира для решения глобальных проблем человечества.

Второй день посвятили интеллектуальным новинкам. В этот день СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский анонсировал ряд новых технологических продуктов. Самый важный из них - новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его производительность составляет почти 12 петафлопс. Флопс - это единица измерения, которая показывает, сколько операций в секунду компьютер может сделать с дробными числами. Петафлопс - десять в пятнадцатой степени флопс. Для сравнения, производительность Christofari составляет 6,67 петафлопса.

При этом Christofari Neo создан на базе технологий NVIDIA, мирового лидера в области искусственного интеллекта. Его вычислительным «сердцем» стали графические процессоры NVIDIA A100 с 80 Гб памяти. По словам создателей вычислительной машины, тензорные ядра A100 обеспечивают высочайшую производительность в задачах искусственного интеллекта, а 80 гигабайт памяти позволят работать с большими ИИ-моделями и массивами данных.

Кульминацией конференции стала дискуссия «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач». В ней принял участие президент России Владимир Путин, а модерировал беседу председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Крайне важно от отдельных экспериментов в максимально короткие сроки перейти к масштабному запуску новых сквозных технологий, повышающих качество жизни людей, - заявил Владимир Путин. - Соответственно, планы развития в различных отраслях должны быть тесно увязаны со стратегиями развития искусственного интеллекта.

В своем выступлении глава государства также отметил, что Сбер всегда был и остается подлинно народным банком, имеющим системное значение для экономики страны. При этом, продвигая идею технического прогресса, Сбер настраивает всю свою экосистему вокруг человека, развивает новую парадигму, когда именно человек становится центром всех процессов. И эта трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу.