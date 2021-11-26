Благодаря инициативе Михаила Дегтярева, детям-сиротам из Хабаровского края стало проще получить жилье

С каждым днем все больше детей-сирот в Хабаровском крае обзаводятся собственным жильем. Добиться этого удалось благодаря инициативе губернатора Михаила Дегтярева. После вмешательства главы региона, в законодательство края были внесены изменения, касающиеся социальных выплат. Теперь дети-сироты могут получить денежную сумму, на которую возможно приобрести собственные квартиры. Такой формат обеспечения данной категории граждан жильем гораздо удобнее и ускоряет процесс.

Например, недавно сертификат на жилье как сирота получил Евгений Кштальт. Молодой человек буквально недавно въехал в собственную двухкомнатную квартиру. Евгений работает и откладывает с заработной платы на ремонт.

– Я находился в списке нуждающихся с 2005 года. Только в этом году мне пришло уведомление, что необходимо подготовить документы, и я могу подобрать себе жилье. Эту квартиру я нашел буквально за два месяца, оформил быстро. Выделенных денег хватило полностью, и добавлять не пришлось. Новой квартирой я доволен, потому что выбирал сам. Теперь после работы возвращаюсь не в съемное жилье, а в свой дом, – рассказал Евгений Кштальт.

Социальная выплата – это альтернатива единственно возможному ранее способу предоставления жилья. Отметим, что при получении соцвыплат, дети-сироты сами выбирают будущую квартиру. Это удобно, ведь в этом случае можно приобрести жилье в нужном районе. В случае, если квартира окажется дороже суммы, предоставляемой по соцвыплате, можно добавить собственные сбережения, материнский капитал или оформить ипотеку. Благодаря введению нового порядка, в регионе значительно ускорилось движение в очереди на получение жилья.

– В этом году правительство нашего региона сделало уверенный шаг в решении многолетней проблемы жилья для сирот. Теперь у ребят есть выбор, прописанный краевым законом: кто-то получает выделенную квартиру, кто-то сам подбирает жилье и добавляет к сумме выплаты свои деньги. Квартиру можно выбрать в любом муниципальном районе края. Консультацию можно получить в министерстве ЖКХ региона. Наши специалисты работают с каждым случаем индивидуально, – сказал Дарий Тюрин, министр ЖКХ края.

До конца нынешнего года в собственные квартиры въедут еще 255 детей-сирот.