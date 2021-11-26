В Киргизии пресекли попытку государственного переворота Фото: REUTERS

Спецслужбы Киргизии пресекли попытку государственного переворота. Злоумышленники планировали захватить власть сразу после парламентских выборов, которые пройдут в республике 28 ноября 2021.

Как рассказали журналистам в информационном центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, госпереворот хотели осуществить действующие парламентарии и бывшие чиновники. Они затевали организацию массовых протестов, на фоне которых были намерены захватить государственные учреждения. Им удалось привлечь на свою сторону около тысячи «агрессивно настроенных молодых людей», сообщили в ГНКБ.

В настоящее время киргизские силовики задержали 15 участников группы, изъяв у них оружие, боеприпасы и наркотики. Против них возбуждено уголовное дело. Кто именно из действующих политиков вынашивал планы госпереворота, спецслужбы Киргизии пока сообщают.

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