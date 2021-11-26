Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире26 ноября 2021 8:54

В Киргизии пресекли попытку государственного переворота

Парламентарии и быашие чиновники планировали массовые акции протеста и захват госучреждений
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Киргизии пресекли попытку государственного переворота

В Киргизии пресекли попытку государственного переворота

Фото: REUTERS

Спецслужбы Киргизии пресекли попытку государственного переворота. Злоумышленники планировали захватить власть сразу после парламентских выборов, которые пройдут в республике 28 ноября 2021.

Как рассказали журналистам в информационном центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, госпереворот хотели осуществить действующие парламентарии и бывшие чиновники. Они затевали организацию массовых протестов, на фоне которых были намерены захватить государственные учреждения. Им удалось привлечь на свою сторону около тысячи «агрессивно настроенных молодых людей», сообщили в ГНКБ.

В настоящее время киргизские силовики задержали 15 участников группы, изъяв у них оружие, боеприпасы и наркотики. Против них возбуждено уголовное дело. Кто именно из действующих политиков вынашивал планы госпереворота, спецслужбы Киргизии пока сообщают.

Сайт kp.ru разбирался, накроет ли Россию революционная волна из Киргизии.