Опрос: около половины россиян делают спонтанные покупки в онлайн-сервисах

Отмечается, что 70% участников опроса не пользуются вещами, которые купили. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики сервиса объявлений "Юла" вместе с платформой по подбору психотерапевтов "Мета" и аналитическим агентством ResearchMe выяснили, что 50 процентов россиян совершает незапланированные покупки в онлайн-сервисах. Об этом в пятницу, 26 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

В рейтинге спонтанных покупок оказалась одежда(31%), электроника(29%), косметика и украшения(19%). Отмечается, что 70% участников опроса не пользуются вещами, которые купили.

Специалисты в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказывали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж.

"Мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей. "Чёрная пятница" подстёгивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдёт по ссылке, сильно возрастает", - цитирует директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина Life.ru.

Ранее 82% опрошенных россиян заявили, что готовы покупать товар на распродаже, даже если им не нравится бренд или магазин, а 18% респондентов не будут совершать такую покупку принципиально, передает телеканал "360".