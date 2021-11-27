Захарова обвинила Запад в попытке «раскачать изнутри» ситуацию в Белоруссии

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Так она отреагировала на международную конференцию в Вене, посвященную Белоруссии, в которой приняла участие бывший кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская. По мнению Захаровой, Запад пытается убедить белорусов в том, что "заграница им поможет". Официальный представитель МИД РФ усомнилась в методах западных стран.

Однако Запад собирается помогать республики "традиционным" для него способом, то есть не инвестициями в экономику, а "раскачивая страну изнутри", считает Захарова

- Знаем такой метод помощи. Помним, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Ранее во время совместного заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о новом плане оппозиции. Так обратившись к белорусским чиновникам, Александр Лукашенко предупредил, мол, "беглые приготовили новый план дестабилизации страны". Он указал, что, по его мнению, те, кто в поствыборный период требовали перемен, сейчас заявляют, что стране не нужна новая Конституция. Сам Лукашенко назвал так называемый план оппозиции "полным посмешищем", нацеленным на получение финансирования Западом. Заявил о намерениях "сломать Конституцию" и снова вывести белорусов на улицу.