Обвинение запросило для бывшего схиигумена Сергия четыре года колонии Фото: архив "КП"

Прокурор попросил суд приговорить бывшего схиигумена Сергия к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, рассказали журналистам в Измайловском суде Москвы. Экс-священнослужителя обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

«Обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы», – сообщили в суде.

Сам подсудимый вину признавать отказался. В связи с ограничениями по коронавирусу судебное слушание по делу проходит в закрытом режиме.

Как писал сайт kp.ru, ранее схиигумену Сергию предъявили обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Следователи изучили архивные проповеди священника, когда он еще не был отлучен от церкви, и посчитали, что в его речах был экстремистский подтекст.