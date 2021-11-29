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Происшествия29 ноября 2021 13:59

Обвинение запросило для бывшего схиигумена Сергия четыре года колонии

Подсудимый отказывается признавать вину
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Обвинение запросило для бывшего схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для бывшего схиигумена Сергия четыре года колонии

Фото: архив "КП"

Прокурор попросил суд приговорить бывшего схиигумена Сергия к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, рассказали журналистам в Измайловском суде Москвы. Экс-священнослужителя обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

«Обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы», – сообщили в суде.

Сам подсудимый вину признавать отказался. В связи с ограничениями по коронавирусу судебное слушание по делу проходит в закрытом режиме.

Как писал сайт kp.ru, ранее схиигумену Сергию предъявили обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Следователи изучили архивные проповеди священника, когда он еще не был отлучен от церкви, и посчитали, что в его речах был экстремистский подтекст.