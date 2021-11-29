Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Наумова

Режиссер Владимир Наумов Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин направил телеграмму супруге режиссера Владимира Наумова – Наталье Белохвостиковой, – в которой выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР. Наумов скончался в понедельник, 29 ноября.

«Примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас и вашу семью горем – кончиной Владимира Наумовича Наумова», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Глава государства назвал артиста выдающимся режиссером и подлинным мэтром отечественного кинематографа. Путин отметил, что киноработы Наумова поднимают важные и волнующие людей темы, а потому интересны разным поколениям зрителей.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Совместно с режиссером Александром Аловым он снял такие картины, как «Тегеран-43» и «Бег», а также ленты «Легенда о Тиле», «Мир входящему», и «Скверный анекдот». Кроме того, Наумов выступил сценаристом телесериала «Как закалялась сталь», а также сыграл в фильмах «Кража», «Гори, гори, моя звезда» и «Третий удар».