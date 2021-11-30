Путин поручил обеспечить до 2050 года реализацию стратегии по сокращению парниковых выбросов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил до 2050 года обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Российский лидер также поручил правительству до 1 марта 2022 года разработать реестр климатических проектов с указанием эффекта для сокращения выбросов.

Кроме того, глава государства поручил проработать вопрос возможности экспорта водорода в страны Евроапейского союза в составе метано-водородной смеси по действующим трубопроводам, а также внести законодательные изменения, направленные на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в российских регионах.

Напомним, ранее российский лидер поручил правительству разработать соответствующую стратегию. Согласно указу главы государства, кабмину поручалось обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года, а также создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению этих выбросов.