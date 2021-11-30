Опрос: 41% россиян соглашаются на незащищенный секс из-за чувства неловкости

В онлайн-опросе, проведенном "Одноклассниками" совместно с ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС, приняло участие 1050 человек в возрасте от 18 до 60 лет Фото: Shutterstock

Более 40% россиян соглашаются на незащищенный секс из-за чувства неловкости. Такие данные показал онлайн-опрос, посвященный 30-летию Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Большая часть опрошенных (87%) заявили, что имели интимный опыт без использования презерватива. При этом, как выяснилось, чем старше респондент, тем выше данный процент. Так, молодые люди до 30 лет говорили об этом в 70% случаев, граждане в возрасте от 31 до 40 - в 80% случаев, а от 41 года - вплоть до 99% случаев.

Среди причин полового акта без предохранения «неловкость» называли 41% респондентов. Кроме того, орошенные назвали «боязнь испортить романтику» (31%), «боязнь непонимания со стороны партнера» (19%), а также «страх, что плохо подумают» (8%) и «страх отказа» (6%).

Среди причин интимного опыта без использования презерватива респонденты называли чаще всего называли высокое доверие к партнеру (35%), отсутствие случайных половых контактов (25%) и неприятные ощущения во время полового акта (20%), а также отсутствие презервативов в нужный момент (16%), использование других средств контрацепции (15%) и планирование беременности (15%). Кроме того, называли «отказ партнера или партнерши» от предохранения (4%) или «неловкость при покупке» (2%).

В онлайн-опросе, проведенном "Одноклассниками" совместно с ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС, приняло участие 1050 человек в возрасте от 18 до 60 лет.