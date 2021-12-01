В России сформировали подразделение боевых машин "Терминатор" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин рассказал, что в Центральном военном округе сформировали первое в России штатное подразделение, оснащенное девятью боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

"Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - цитируют Лапина "Новые известия".

Девять военных машин введут в штат одного из танковых полков 90-й дивизии.

Ранее стало известно, что в России будет разработан новый автоматический гранатомётный комплекс калибра 40/45 мм. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT объяснил создание нового гранатомёта необходимостью совершенствования боеприпасов с целью увеличения их калибра.