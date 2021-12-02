Рабочий насмерть разбился на стройке в Хабаровске

Рабочий скончался, едва добравшись до больницы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СУ СК России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Причиной нового дела стал несчастный случай, произошедший накануне в здании будущего жилого комплекса «Город 4212» на улице Совхозной в Хабаровске.

- По информации следствия, происшествие произошло в момент, когда на объекте шли работы. Один из рабочих упал с высоты, из-за чего получил множественные травмы. Мужчину доставили в медучреждение, однако, он скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Следователи опрашивают свидетелей произошедшего, а также пытаются установить все обстоятельства. Проверка продолжается, сообщает Транссибинфо.

Это уже не первый за несколько месяцев несчастный случай на стройплощадках в Хабаровске. Ранее на строящееся здание поликлиники упал башенный кран. Крановщик получил множественные травмы, а находящийся в этот момент в здании рабочий погиб.