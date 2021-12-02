Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря

11 декабря мимо Земли пролетит астероид размером с Эйфелеву башню. Фото: REUTERS

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря. Характеристики небесного тела, которое приближается к нашей планете, даны на сайте NASA.

Астероид размером с Эйфелеву башню (высота башни – 300 метров, диаметр астероида – 330 метров) приблизится к Земле на 4 млн километров. В космических масштабах это совсем небольшое расстояние, поэтому 4660 Nereus и считается потенциально опасным объектом.

Впервые 4660 Nereus был замечен в 1982 году. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за 664 дня.

Астероид имеет свою стоимость. В базе данных Asterank он оценен в 4,71 млрд долларов. Предполагается, что этот космический объект содержит огромные запасы никеля, железа, кобальта.

В 16 миллионах километров от Земли в 2021 году пролетел астероид Апофис. Это небесное тело постепенно приближается к нашей планете и по предположениям ученых, через 39 лет может врезаться в нее.

В 2015 году kp.ru рассказывала, как совсем рядом с Землей пролетел огромный астероид, похожий на череп.