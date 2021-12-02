МИД Украины заявил, что Лукашенко "сжег мосты" в отношениях с Киевом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Александр Лукашенко, высказав желание посетить Крым, «сжег все мосты» в отношениях с Киевом и сделал Белоруссию страной, враждебной для Украины.

Кулеба говорил об этом в интервью латвийскому изданию Sargs.lv, полный текст которого публикует посольство Украины в Латвии.

«Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридное вторжение, осуществленного его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой», - заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее Александр Лукашенко признал, что Крым не только де-факто, но и де-юре является российским регионом. Власти Крыма пригласили президента Белоруссии посетить полуостров.