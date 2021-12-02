Тольятти оказался в лидерах российского рейтинга моногородов

Фото: Правительство Самарской области

Тольятти вошел в десятку рейтинга моногородов за 2020 год. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

В первую десятку вошли города, которые показали наиболее высокий уровень социально-экономического развития. Среди них оказался и Тольятти.

В презентации рейтинга и церемонии награждении участвовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал о динамике развития Тольятти, который является крупнейшим моногородом России, и отметил значительный вклад в развитие Тольятти Фонда развития моногородов.

- Наш ТОП-10 городов - это те, на кого нужно ориентироваться. Они смогли преобразить свои территории, сделать их красивыми, интересными, привлекательными для жителей, туристов и инвесторов. И это стало возможным благодаря слаженной работе команды города, региона и Фонд, - сказала генеральный директор Фонда Ирина Макиева.