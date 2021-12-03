Блогер Варламов был задержан в Африке после посещения клуба

Блогер Илья Варламов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный блогер Илья Варламов был задержан в столице Либерии Монровии. Его доставили в отделение полиции из-за того, что владелец клуба игровых автоматов обвинил мужчину в съемке.

О ситуации Варламов рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, он хотел пройти через игровой клуб на улицу к машине, но владелец заведения и другие посетители повели себя агрессивно. Они обвинили блогера, что тот вел съемку на камеру, и не выпускали его из помещения.

На помощь Варламову пришли охранники и полицейские. Стражи правопорядка укрыли блогера в участке, но один из мужчин, с которыми произошла ссора в клубе, проник туда. По словам Варламова, злоумышленник угрожал ему и даже заявил полицейским, что подаст в суд на блогера за видеосъемку. Россиянина отпустили из участка после того, как полицейские убедились, - на его телефоне нет кадров съемки внутри клуба игровых автоматов.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный блогер Илья Варламов сделал фильм о трагедии, произошедшей на "Листвяжной" в Белове. Видео опубликовано на YouTube-канале Варламова.