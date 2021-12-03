Аналитик рассказал, что спрос на съемные квартиры в Подмосковье в преддверии Нового года не увеличивается

Аналитик рассказал, что спрос на съемные квартиры в преддверии Нового года не увеличивается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал, что в отличие от спроса на загородные дома, спрос на посуточную аренду квартир в преддверии Нового года заметно не увеличивается.

"В ноябре потенциальный спрос был лишь на 3% выше, чем в октябре, и после ноябрьских праздников этот показатель не растет. Выбор квартир больше, чем коттеджей, поэтому желающие встретить Новый год в съемной квартире не спешат заранее подбирать подходящие варианты, как в случае с загородными домами", - рассказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По мнению специалиста, к концу декабря 2021 года спрос может немного увеличиться.

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