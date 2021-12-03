Telegram-канал «Радые Свабода – Беларусь» признан в Белоруссии экстремистским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Минска признал экстремистскими материалы, распространяемые Telegram-каналом «Радые Свабода – Беларусь», сообщает главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

«По материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Радые Свабода - Беларусь», ее аналогов в социальных сетях и видеохостинге YouTube признаны экстремистскими материалами», – сказано в Telegram-канале ГУБОПиК.

В ведомстве отметили, что подписка на экстремистский Telegram-ресурс противозаконно.

Накануне был признан эксремистским Telegram-канал белорусского политолога Артема Шрайбмана.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году в отношении журналиста «Радые Свабода» Алеся Пилецкого в Белоруссии было открыто административное дело. Корреспондент работал на «Женском марше».

В июле 2021 из СИЗО были выпущены несколько журналистов «Радые Свабода».