Эксперт в области связи рассказал, как сохранить аккумулятор смартфона в холодную погоду

Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор смартфона в холодную погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель направления "Телеком" компании Ozon Алексей Зайцев рассказал, что для сохранения работоспособности батареи следует соблюдать рекомендации производителя по температурному режиму.

"Не стоит заряжать холодный смартфон. Ионы лития замедляют свое движение при отрицательных температурах подобно живым организмам. При переносе смартфона в тепло подключать зарядное устройство стоит только после того, как он естественным путем нагреется до комнатной температуры", - заявил он в беседе с изданием "Газета.ru"

Специалист также порекомендовал носить телефон в плотном силиконовом или кожаном чехле, а также пользоваться на улице гарнитурой.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков также рассказывал, как сэкономить зарядку смартфона на морозе.

"Единственный вариант спасения - минимальное нахождение телефона во внешнем пространстве", - цитирует специалиста Life.ru