Автоэксперт рассказал, как избежать конфликтов на дороге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов рассказал, чтобы не попасть конфликтную ситуацию водителям на дороге следует быть вежливыми.

"Как избежать конфликта: включать поворотники, ездить по правилам, благодарить тех, кто тебя пропускает в ряд. Быть вежливым. Поверьте, у меня за много-много лет не было ни одного конфликта на дороге, но не потому, что я прям такой весь классный, а потому что я придерживаюсь базовых принципов", - рассказал он в беседе с NEWS.ru

Шкуматов добавил, что, если решить дорожный инцидент мирным способом не удаётся, следует закрыться в автомобиле.

Напомним, 3 декабря 2021 года водитель внедорожника открыл огонь из травматического оружия во время дорожного конфликта в центре Москвы. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360"

Ранее автоэксперт Михаил Горбачев рассказал о сигналах участников дорожного движения, которым не учат в автошколах. Например, если обгоняемая машина вдруг включает левый поворотник, то это значит, что впереди есть встречные машины, рассказывает ФАН.