Путин поздравил президента Киргизии с успешным проведением парламентских выборов Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с проведением парламентских выборов в республике. Телефонные переговоры политиков состоялись в пятницу, 3 декабря.

«Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением в республике парламентских выборов. С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Киргизии, а также тесное взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», – сообщается на сайте Кремля.

Выборы в парламент Киргизии прошли 28 ноября 2021. По предварительным данным, в состав парламента вошли представители шести партий: «Ата-Журт Кыргызстан», («Отчизна – Кыргызстан»), «Ишеним» («Доверие»), «Ынтымак» («Гармония»), «Ыйман Нуру» («Свет веры»), «Альянс» и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»).

Напомним, парламентские выборы в республике, прошедшие в 2020 году, были признаны недействительными из-за нарушений избирательного законодательства. На фоне этого в стране прошли массовые демонстрации, завершившиеся сменой президента и правительства.