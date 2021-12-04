Глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, очередная эскалация конфликта стала одной из самых серьезных с 2014 года.

"Да, война. Да, очередное обострение. Одно из самых серьезных с 2014–2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева", - заявил Пушилин в эфире программы "Соловьев Live".

По его мнению, на данный момент ДНР и Киев должны сесть за стол переговоров. Как отметил Пушилин, настало время поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским "о соседстве".

"Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве", - сказал Пушилин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Донецкая и Луганская Народные Республики предлагают участникам Контактной группы принять совместное заявление об обеспечении реализации дополнительных мер усиления режима прекращения огня, где будут предусмотрены конкретные шаги по возвращению Украины к исполнению мирных договоренностей.