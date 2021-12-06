ПЦР-тест для распознавания омикрон-штамма коронавируса разработан в Сингапуре

В Сингапуре разработали тест на ковид, который может определять наличие у человека штамма "дельта". Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Наличие штамма «омикрон» может определять специализированный тест ПЦР, который разработала биотехнологическая компания BioAcumen Global из Сингапура, пишет газета The Straits Times. Нацеленность теста на «омикрон» не предполагает, что другие штаммы он определить не сможет.

«Возможны три варианта результата исследования: положительный на коронавирус и «омикрон», положительный на коронавирус, но отрицательный на «омикрон» или же полностью отрицательный», - цитирует издание разработчиков проекта.

Тест, разработанный BioAcumen Global, позволит сэкономить время при определении штамма коронавируса. Ранее при проведении ПЦР-теста для того, чтобы обнаружить новый штамм, требовался еще один день. Разработка сингапурских ученых позволит делать это в течение нескольких часов.

В Сингапуре уже зафиксировано три завозных случая инфицирования штаммом «омикрон».

Ранее на kp.ru сообщалось, что омикрон-вариант COVID-19 выявлен у двоих россиян, прилетевших из Африки. Вот что известно об этом штамме.