«Это если агрессор из лесу выпрыгнет?». Захарова высмеяла заграждения на пляже в украинском Мариуполе

Вот так выглядит пляж в Мариуполе. По версии телеграм-канала "Военный обозреватель", таким образом его укрепили на случай агрессии со стороны России. Фото: "Военный обозреватель",

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала установление на пляже в украинском Мариуполе заграждений на случай «российского вторжения». Фото заграждений публикует Telegram-канал «Военный обозреватель». На фото видно, что на песке между зеленой зоной и морем установлены треугольные бетонные элементы и растянуты бухты колючей проволоки.

«Это если агрессор из лесу выпрыгнет или из моря вынырнет, интересно?», - иронично прокомментировала фото Захарова.

Ранее Мария Захарова прокомментировала появление в западных изданиях планов предполагаемого вторжения России в Украину. «Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл», - сказала по этому поводу Захарова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что американское издание The Washington Post и немецкая Bild практически синхронно опубликовали предполагаемые планы и карты вторжения российских войск в Украину.