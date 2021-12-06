Опрос: 46% российских предпринимателей доверяют блогерам Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр заявили, что около 46% российских предпринимателей доверяют блогерам. Почти четверть опрошенных подчеркнули, что им интересен контент только без рекламы.

Самым интересным для предпринимателей оказался блогер Аяз Шабутдинов, Ольга Гоголадзе и Валерия Чекалина, сообщает "Газета.ru".

Лидерами мнений для участников опроса оказались блогеры, продвигающие свой бренд в социальных сетях (44%), знаменитости (15%) и журналисты (12%).

Ранее маркетолог Владимир Крюков рассказал, сколько зарабатывают российские звезды в TikTok и Instagram. По словам эксперта, самые высокие доходы в соцсетях у певицы и телеведущих Ольга Бузовой, Анастасии Ивлеевой и Ксении Бородиной. Одна публикация у них стоит от 600 до 800 тысяч рублей, передает телеканал "360".