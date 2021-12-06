В Tik Tok перечислили самые популярные видео 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Социальная сеть TikTok подвела итоги 2021 года и назвала самые популярные ролики.

Так, самым популярным видео в соцсети стал ролик, где собака рисует картину красками. Следом идет видео с необычным окрашиванием волос. Заключает тройку лидеров ролик с идей игры для большой компании, передает "Газета.ru"

Помимо этого, социальная сеть назвала блогеров, которые стали прорывом года. В их число вошли молодая пара Роберт Гербер и Мария Фалалеева по ником @thegerbers, музыкант Глеб Костромин с ником @kostromins и тикток-дом @the.yolohouse.

Ранее тиктокер Даня Милохин ранее рассказывал, что TikTok - это свободное пространство, где «ты можешь снимать всё, что хочешь, всё, что считаешь интересным» и где никто не может тебя контролировать, передает RT.