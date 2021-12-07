Более миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

Более 1 миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе Минздрава сообщили, что свыше одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье.

"Грипп - опасное заболевание, осложнения которого могут привести к печальным последствиям", - цитирует главу ведомства Светлану Стригункову интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что план по вакцинации на текущий сезон выполнен на 95%. По мнению Стригунковой, прививка - это единственный способ защитить свое здоровье и здоровье близких.

Среди взрослых в Подмосковье прививку от гриппа сделали 3,2 млн человек.Перед прививкой терапевт или педиатр проведет осмотр, а вся процедура займет не более 15 минут, напоминает РИАМО.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 54,9 млн граждан России сделали прививку от гриппа в этом сезоне. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46-ти субъектах Российской Федерации, сообщает RT.