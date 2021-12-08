Тишковец пообещал москвичам «январские морозы» в ночь на 9 декабря 2021

Москвичам пообещали «январские морозы» в ночь на 9 декабря 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на четверг, 9 декабря, в Москве ожидаются январские морозы до минус 10 градусов, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую ночь в Москве столбики термометров впервые в сезоне опустятся до январских климатических показателей – ниже -10 градусов!» – написал синоптик в своем Instagram.

Температура в теплоносителях в столичных домах и объектах социальной инфраструктуры будет повышена, отметил он. Тишковец отметил, что при среднесуточной температуре 0 градусов температура магистрального теплоносителя составляет 85-87 градусов, а с понижением температуры до минус 10 – 111-112 градусов.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе московский регион ждет «арктическое вторжение». Самой морозной будет ночь на пятницу, 10 декабря: в столице – до -15...-17 градусов, в Подмосковье –до -19.