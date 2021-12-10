Миронов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию к Новому году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) в Государственной думе Сергей Миронов предложил ежегодно выплачивать россиянам 13-ю пенсию. Инициативу парламентарий направил в правительство страны.

«Предлагаю организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране. Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», – сообщил Миронов в своем Telegram-канале.

Дополнительные пенсии депутат предлагает выплачивать к Новому году. Он объяснил, что в декабре у россиян резко возрастает спрос на потребительские кредиты, главным образом, у микрофинансовых организаций. При возникновении долгов, отметил Миронов, кредиторы могут взыскать задолженность через суд, в том числе, путем списания средств с банковских карт, на которые начисляется пенсия. Дополнительная выплата должна заставить пенсионеров отказаться от кредитов под большие проценты, считает лидер СРЗП.

«По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребует около 654,8 миллиарда рублей. Деньги на такие выплаты у Минфина имеются», – заявил он.

Кроме того, Миронов предлагает увеличить в два раза выплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров в возрасте от 70 лет – до 12 088 рублей. Парламентарий напомнил, что сейчас такую выплату получают пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста.