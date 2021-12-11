Российскую певицу не пустили на Украину из-за посещения Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские пограничники запретили въезд российский певице и организатору ее концертов по причине посещения ими ранее Крыма. Россияне прилетели в Киев и Стамбула, сообщает пограничная служба Украины.

«При проведении необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещали фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы», – сказано в Facebook ведомства.

На Украине певица должна была давать концерт. Въезд в страну для них закрыт на три года, уточнили в погранслужбе республики.

Известно, что артистка, которую не пустили на Украину – певица Mary Gu. В своем Instagram она заявила, что отказ во въезде в республику стал для нее неожиданностью.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года украинские пограничники не пустили российскую актрису в страну из-за посещения Крыма.