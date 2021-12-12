Две школьницы, избившие до смерти пенсионера, арестованы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае арестованы две школьницы, избившие до смерти пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае задержали двух несовершеннолетних девушек, которые до смерти избили пенсионера. Об этом сообщил «КП-Хабаровск».

- По версии следствия, две жительницы пос. Октябрьский Ванинского района Хабаровского края 14 и 16 лет (в ночь) с 9 на 10 декабря 2021 года, находясь в квартире, где проживал мужчина 1961 года рождения, причинили ему телесные повреждения, — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Также уточняется, что пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия. Суд постановил арестовать девушек.

Ранее в Челябинске мошенница украла сбережения у 90-летнего пенсионера. Сначала женщина позвонила пожилому человеку на городской телефон, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и обрадовала известием о прибавке к пенсии. Но тут же сообщила о проблеме: якобы необходимо заменить старые купюры на денежные знаки нового образца. Помочь с заменой «устаревших» денег незнакомка согласилась на дому у пенсионера. Вскоре мошенница явилась в квартиру на улице Калинина, где живет горожанин. Пенсионер выложил перед ней все свои сбережения: 500 тыс. рублей. Но стоило ему отвлечься на телефонный звонок, как женщина сообщила, что забыла на работе печать, пообещала прийти в следующий раз и спешно удалилась.