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В мире13 декабря 2021 9:27

Иероглиф «золото» стал символом 2021 года в Японии

Выбор связан с количеством золотых медалей японских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иероглиф «золото» стал символом 2021 года в Японии

Иероглиф «золото» стал символом 2021 года в Японии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иероглиф «кин» («золото») назван в Японии символом уходящего 2021 года. Выбор обусловлен рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали в ходе XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Как передает портал NHK, знак 2021 года на листе рисовой бумаги начертал 81-летний монах Сэйхан Мори, настоятель основанного в конце VIII века н.э. буддистского «Храма чистой воды» в Киото, который ежегодно делает подобные каллиграфические росчерки, используя для этого кисть длиной 33 сантиметров.

Символом прошлого 2020 года стал иероглиф «тесный», что было связано с рекомендациями избегать тесных пространств, близких контактов и скопления людей на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Напомним XXXII Олимпийские игры проходили в Токио в период с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие свыше 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Японская сборная в общей сложности завоевала 58 медалей, из которых 27 золотых медалей.