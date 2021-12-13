ЕС, США и Великобритания изучают новые санкции против России

Жозеп Боррель заявил, что ЕС изучает новые санкции против России вместе с США и Великобританией. Фото: REUTERS

Евросоюз пока не принял конкретных решений по новым санкциям против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает новые санкции против РФ совместно с США и Великобританией. В понедельник 13 декабря на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе Боррель сказал. Что пока никаких конкретных решений по этому вопросу нет и в этот день решения по санкциям не будут приняты.

«Мы не примем сегодня никаких конкретных решений по санкциям. Мы изучаем с США и Великобританией, какие меры могут быть приняты, когда и как, в скоординированном режиме", - заявил он, подчеркнув, что ЕС находится «в режиме сдерживания» России от применения силы на Украине», - цитирует Борреля ТАСС.

Боррель заявил, что одной из главных тем встречи в Брюсселе станет ситуация на Украине и обвинения в адрес РФ в наращивании военных сил у границ этой страны. Боррель отметил, что ЕС находится «в режиме сдерживания» по отношению к России и стремится не допустить нового военного кризиса.

«Мы сейчас в режиме сдерживания, чтобы не допустить возникновения нового военного кризиса. Мы намерены направить сильный сигнал России, что любая агрессия будет иметь высокую цену», - сказал он.

В то же время Жозеп Боррель не конкретизировал, в чем будет заключаться «сильный сигнал», который ЕС намерен направить России.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников раскритиковал план НАТО по «сдерживанию» России и назвал его бесполезным.