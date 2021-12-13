Опрос: более половины российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудников в 2022 году Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Специалисты международной компании Hays выяснили, что около 60 процентов российских компаний планируют повысить доход сотрудников в новом году.

Так, около 50% участников опроса отметили, что увеличили свой штат, еще 30% сохранили численность сотрудников, сообщает Lenta.ru.

Аналитики отметили, основная тенденция на рынке труда в 2021 году - постепенный возврат к показателям доковидных 2018-2019 годов.

HR-специалист Зулия Лоикова рассказывала, кто может рассчитывать на "13-ю зарплату" перед новогодними праздниками. По ее мнению, это сотрудники, отвечающие за продажи и IT-специалисты, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, кто из россиян получит декабрьскую зарплату лишь в январе. Так, если в договоре с работодателем у сотрудника прописан срок выплаты зарплаты с 10-го по 15-е число каждого месяца, то тогда выплату стоит ожидать уже в январе 2022 года, сообщает Life.ru.