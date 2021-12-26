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Политика26 декабря 2021 12:48

"Разворовали 100 млрд долларов": Захарова высмеяла попытки США бороться с коррупцией в других странах

Захарова высмеяла США за коррупционеров, разворовавших 100 миллиардов долларов госсредств
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Захарова высмеяла США за коррупционеров, разворовавших 100 миллиардов долларов госсредств

Захарова высмеяла США за коррупционеров, разворовавших 100 миллиардов долларов госсредств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытки США бороться с коррупцией в других странах. Она указала, что сначала Штатам следует решить эту проблемы в своей стране.

- Коррупционеры разворовали 100 миллиардов долларов государственных средств. Ой, забыла важную деталь - в США. Кто сказал? Нет, не Владимир Соловьёв, не Дмитрий Киселёв и не Марго Симоньян. А координатор Секретной службы США Рой Дотсон, - написала представитель дипломатического ведомства в сообщении в Телеграм-канале.

В посте Захарова рассказывает, как Дотсон сообщил, что США выделяли деньги на борьбу с безработицей, вызванной пандемией, но в итоге до безработных граждан эти деньги так и не дошли.

- Вообще господин Дотсон подкупает своей честностью (пока ещё ею, а не деньгами). Он сам себе задает вопрос: "Сможем ли мы, США, остановить мошенничество?". И отвечает: "Нет". Видимо, в Секретной службе вполне отчётливо себе представляют, как работает американская государственная машина, - написала представитель МИД РФ.