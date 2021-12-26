"Разворовали 100 млрд долларов": Захарова высмеяла попытки США бороться с коррупцией в других странах

Захарова высмеяла США за коррупционеров, разворовавших 100 миллиардов долларов госсредств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытки США бороться с коррупцией в других странах. Она указала, что сначала Штатам следует решить эту проблемы в своей стране.

- Коррупционеры разворовали 100 миллиардов долларов государственных средств. Ой, забыла важную деталь - в США. Кто сказал? Нет, не Владимир Соловьёв, не Дмитрий Киселёв и не Марго Симоньян. А координатор Секретной службы США Рой Дотсон, - написала представитель дипломатического ведомства в сообщении в Телеграм-канале.

В посте Захарова рассказывает, как Дотсон сообщил, что США выделяли деньги на борьбу с безработицей, вызванной пандемией, но в итоге до безработных граждан эти деньги так и не дошли.

- Вообще господин Дотсон подкупает своей честностью (пока ещё ею, а не деньгами). Он сам себе задает вопрос: "Сможем ли мы, США, остановить мошенничество?". И отвечает: "Нет". Видимо, в Секретной службе вполне отчётливо себе представляют, как работает американская государственная машина, - написала представитель МИД РФ.