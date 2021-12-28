Синоптик Вильфанд пообещал россиянам "голубоватый" январь

Только на юго-востоке Европейской территории температура будет выше многолетних значений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода зимой в России. По словам синоптика, температура в январе почти по всех регионах будет на уровне многолетних значений на отрицательном фоне. Поэтому температурная карта на этот период окажется окрашена в бледно-голубой цвет.

"На всей территории страны температурный фон около нормы. Голубоватый цвет (карты — ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне", - приводит слова Вильфанда РИА Новости.

По словам синоптика, только на юго-востоке Европейской территории России температура будет выше, чем обычно. В целом, считает Вильфанд, зима будет неравной - ожидаются перепады температуры от месяца к месяцу.

Как ранее писал сайт kp.ru, как обещают синоптики, в среду, 29 декабря, ночная стужа в Москве усилится. В Подмосковье местами воздух можно остыть до -23 градусов. Днём -8…-10, пасмурно, небольшой снег.