Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для благотворительности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за установку незаконных ящиков для пожертвований. Ответственность понесут те, кто разместил такие ящики, будучи не имея права на благотворительную деятельность.

Как сообщается на портале правовой информации, за мелкое хищение средств (до 2,5 тысяч рублей) при помощи ящиков для пожертвований или их установку штраф составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не меньше 3 тысяч рублей. Кроме того, мошенникам может быть назначен арест сроком от 10 до 15 суток и обязательные работы до 120 часов. Юридическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. При этом ящики для благотворительности будут конфискованы.

Также документ вводит ответственность за нарушение требований к ящикам для организаций, чья деятельность предусматривает благотворительность. Должностные лица организации будут наказываться штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица – от 10 тыс. до 30 тысяч.