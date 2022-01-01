Аналитики Resolution Foundation предсказали Британии катастрофическое снижение уровня жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Домохозяйства Великобритании сталкиваются с серьезными расходами на фоне инфляции, а также энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное социальное страхование (National Insurance tax). Об этом заявили специалисты из независимого аналитического центра Resolution Foundation (RF), которые считают, что королевство ждет снижение уровня жизни.

Как передает агентство Sky News, согласно прогнозам экспертов, предельная стоимость топлива в Великобритании поднимется на 500 фунтов стерлингов за год (50 тысяч рублей), а банкротство энергетических компаний прибавит дополнительно сто фунтов (десять тысяч рублей) к платежкам потребителей.

Указано также на налоговую нагрузку, которая, по словам специалистов, отнимет у жителей Британии 600 фунтов (60 тысяч рублей). Как отмечают эксперты, подобные траты ударят по семьям с небольшими доходами, направляющих большую часть дохода на погашение счетов за электричество.

Аналитики также обратили внимание на то, что рост зарплаты в Великобритании не успевает за инфляцией. Согласно прогнозам, к концу 2022 года средняя заработная плата будет больше нынешней только на 0,1%, а в ноябре индекс потребительских цен вырос до 5,1%.

По словам исполнительного директора агентства Торстена Белла, услуги и товары в Великобритании продолжат дорожать на фоне стагнирующих доходов населения, а падение покупательной способности будет столь катастрофичным, что потребуется вмешательство британского правительства.