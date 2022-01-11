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Политика11 января 2022 5:21

Писатель Виктор Шендерович заявил, что уезжает из России из-за возможного уголовного дела

Юристы бизнесмена Пригожина сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Виктор Шендерович

Виктор Шендерович

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писатель Виктор Шендерович* заявил, что принял решение уехать из страны из-за сообщения юристов бизнесмена Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета».

«Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению ... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь … И я принял решение переждать снаружи», - написал публицист во вторник, 11 января, на своей странице в Facebook, отметив, что намерен продолжать «исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины».

В конце декабря прошлого года компания «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, заявила о передаче заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении Шендеровича*. Речь шла о возбуждении дела по статье «Клевета». В компании указали на то, что писатель в прямом эфире «Эха Москвы» озвучил высказывания о Пригожине, которые не соответствуют его действительности.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Пригожина о защите чести и достоинства. Суд принял решение оштрафовать радиостанцию «Эхо Москвы» 1 млн рублей, а с Шендеровича* взыскали 100 тысяч рублей.

*Признан иноагентом