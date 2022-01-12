Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 12 января, президент России Владимир Путин поздравил работников прокуратуры и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, а также 300-летним юбилеем ведомства. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что все эти годы органы прокуратуры выполняют «высокую миссию», твердо отстаивая «верховенство закона, правовые устои государства и общества».

«Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству», - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин указал на то, что сегодня прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав российских граждан. По его словам, координируя работу правоохранительных органов, прокуратура «ставит прочный заслон» коррупции, экстремизму, организованной преступности, а также «контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа».

Кроме того, российский лидер заявил, что прокуратуре удается пресекать попытки несоблюдения социального и трудового законодательства. Путин выразил уверенность, что ведомство и впредь будет решать задачи на благо граждан.