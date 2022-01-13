Токаев дал восемь месяцев на восстановление основных объектов в Алма-Ате после беспорядков Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление города Алма-Ата после массовых беспорядков и протестных акций.

- Даю восемь месяцев... основные объекты нужно восстановить, но работа будет продолжаться и далее, - заявил казахский лидер в эфире телеканала "Хабар 24".

12 января Токаев впервые с начала беспорядков в Казахстане прибыл в Алма-Ату. Президент принял участие в заседании оперативного штаба и встретился с родными и близкими погибших во время беспорядков силовиков.

Глава государства также заявлял, что волнения вспыхнули практически одновременно 11 регионов, а ущерб от попытки переворота составил 2-3 миллиарда долларов США.

До этого 10 января было объявлено в республике днем общенационального траура в память о погибших в произошедших беспорядках. На административных зданиях были приспущены государственные флаги, скорректированы программы национального телевидения.