Стали известны услуги, на которые сильнее всего выросли цены в 2021 году

Исследование: в 2021 году больше всего в России подорожали полиграфические и рекламные услуги Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Специалисты сервиса "Авито Услуги" рассказали, что в 2021 году больше всего в России подорожали полиграфические и рекламные услуги (плюс 67%), на кейтеринг (плюс 35%), а также производственные услуги и аренду оборудования (плюс 25%).

В компании также сообщили, что самой популярной категорией услуг в 2021 году стали транспорт и перевозки (35%).

"Коронавирус сделал россиян мобильнее. Весной жители страны переезжали на дачи или в съемное жилье за городом или у моря, а осенью возвращались обратно. Более того, по всей стране возросла популярность онлайн-покупок и продаж различных товаров и услуг", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

"Известия" рассказывали, что по итогам 2021-го в России сильнее всего подорожали продукты из борщевого набора, а также некоторые стройматериалы. При этом общий индекс потребительских цен на конец года составил 8,39%.

Ранее стало известно, что Росстат с января 2022 года изменит методику подсчёта недельной инфляции Среди изменений, например, увеличение набора потребительских товаров и услуг для оценки с 556 до 558, передает Life.ru