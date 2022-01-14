Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы в парном катании с мировыми рекордами

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали на чемпионате Европы в парном катании Фото: REUTERS

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате Европы – 2022 по фигурному катанию, который сейчас проходит в Таллине. Наши спортсмены стали чемпионами Европы установили мировые рекорды в произвольной программе, получив 157,46 балла и по общей сумме баллов – 239,82 балла.

Стоит отметить, что спортивные пары из России по итогам соревнований заняли весь призовой пьедестал. Так, дуэт фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили серебряные медали, они на втором месте с 81,58 балла в короткой программе и 154,85 – в произвольной, суммарно 236,43 балла.

Замкнули тройку лидеров наши фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступления которых судьи оценили в 76,26 и 150,97 балла, общая сумма их баллов составила 227,23.

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин высоко оценил прокат наших фигуристов на чемпионате Европы.

«Вновь трижды мы сегодня мы произносим слово «браво», но это в полной мере характеризует то, что мы увидели. Срывала Анастасия прыжки во время тренировочных прокатов, но их ничем не сломить. Действующие чемпионы мира, действующие чемпионы России и все идет к тому, что отправятся в Пекин на Олимпиаду действующими чемпионами Европы», - приводит его слова «КП» – спорт».