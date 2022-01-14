Аналитики назвали самые популярные новогодние товары в 2021 году

Спрос на велосипеды вырос на 19% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг самых популярных товаров в 2021 году возглавили велосипеды, домашние животные и столы, говорится в исследовании аналитиков сайта бесплатных объявлений "Авито". С его результатами ознакомилась "Комсомольская правда".

Первую строчку рейтинга заняли велосипеды. В прошлом году спрос на них вырос на 19%, а средняя цена – на треть. Последняя составила 8 тысяч рублей.

Второе место заняли кошки и собаки. Мяукающих четвероногих на сайте бесплатных объявлений в 2021 году искали на 10% чаще, а лающих – на 5%. В большинстве случаев их отдавали даром в "хорошие руки".

Третью ступень спроса россиян заняли столы. В 2021 году они вызывали интерес на 34% чаще, а их стоимость увеличилась на 11%.

Четвертая позиция оказалась за телевизорами. Их искали на 69% чаще. Примечательно, что взлет спроса никак не повлиял на цену – она осталась неизменной.

Замкнули пятерку рейтинга товары времен Советского Союза.

"В 2021 году пользователи сайта интересовались коллекционированием советских винтажных изделий, - уточнили аналитики "Авито". - По сравнению с 2020 годом товары времен СССР стали на 47% востребованнее, а их средняя стоимость составила 500 рублей, что соответствует цене 2020 года ".

В десятку наиболее популярных товаров также попали диван, холодильник, мангал, зеркало и ковер, говорится в исследовании.