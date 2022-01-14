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Политика14 января 2022 12:38

WSJ: Путин одерживает над коллективным Западом интеллектуальную победу

Американский обозреватель Мид заявил, что западные политики демонстрируют несостоятельность во внешней повестке
Мария ПАВЛОВА
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Обозреватель WSJ заявил, что Путин доказал интеллектуальное превосходство перед Западом.

Обозреватель WSJ заявил, что Путин доказал интеллектуальное превосходство перед Западом.

Фото: REUTERS

Об интеллектуальной победе президента РФ Владимира Путина над коллективным Западом пишет The Wall Street Journal. Такое мнение высказал обозреватель Уолтер Рассел Мид в материале «Путин об[ходит Запад».

Мид отметил, что западные политики продемонстрировали несостоятельность во внешней повестке. Автор отмечает, что в течение последнего десятилетия западные дипломаты не придавали должного значения роли России на международной арене.

«Заблудившись в нарциссическом тумане напыщенности и невероятной помпезности, западные дипломаты на протяжении последнего десятилетия пренебрегали российским президентом как закоснелым пережитком отвергнутого прошлого», — пишет Уолтер Рассел Мид.

Обозреватель отмечает, что президент России использовал это время, чтобы наверстать упущенное после развала Советского Союза и укрепить страну, а невмешательство Запада только помогло ему в этом.

«Успех Владимира Путина — показатель интеллектуальной и политической несостоятельности Запада. До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов», — делает вывод Мид.

В комментариях читатели The Wall Street Journal отметили, что только взаимное уважение в отношениях с Россией может помочь США и Евросоюзу выйти из сложившегося положения. Многие высказались за то, чтобы США прекратили практику вмешательства в дела других стран.

Ранее профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев ответил на вопросы Радио «Комсомольская правда» о взаимоотношениях России с США и НАТО. Подробности здесь.