Обозреватель WSJ заявил, что Путин доказал интеллектуальное превосходство перед Западом. Фото: REUTERS

Об интеллектуальной победе президента РФ Владимира Путина над коллективным Западом пишет The Wall Street Journal. Такое мнение высказал обозреватель Уолтер Рассел Мид в материале «Путин об[ходит Запад».

Мид отметил, что западные политики продемонстрировали несостоятельность во внешней повестке. Автор отмечает, что в течение последнего десятилетия западные дипломаты не придавали должного значения роли России на международной арене.

«Заблудившись в нарциссическом тумане напыщенности и невероятной помпезности, западные дипломаты на протяжении последнего десятилетия пренебрегали российским президентом как закоснелым пережитком отвергнутого прошлого», — пишет Уолтер Рассел Мид.

Обозреватель отмечает, что президент России использовал это время, чтобы наверстать упущенное после развала Советского Союза и укрепить страну, а невмешательство Запада только помогло ему в этом.

«Успех Владимира Путина — показатель интеллектуальной и политической несостоятельности Запада. До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов», — делает вывод Мид.

В комментариях читатели The Wall Street Journal отметили, что только взаимное уважение в отношениях с Россией может помочь США и Евросоюзу выйти из сложившегося положения. Многие высказались за то, чтобы США прекратили практику вмешательства в дела других стран.

Ранее профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев ответил на вопросы Радио «Комсомольская правда» о взаимоотношениях России с США и НАТО. Подробности здесь.