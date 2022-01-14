Опрос: 26% россиян не путешествовали из-за пандемии в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру сообщили, что чуть больше четверти россиян (26%) не путешествовали в 2021 году из-за пандемии.

Еще 32% граждан совершили несколько поездок по России, а 22% смогли отправиться в путешествие и по России, и за рубеж.

"Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников были востребованы страны ближнего зарубежья, а также Турция, Германия, Кипр, Египет, ОАЭ, Сербия, Греция, Болгария, Италия и Черногория", - рассказали в пресс-службе сервиса изданию "Газета.ru".

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по авиационной отрасли во всем мире. Из-за закрытия неба для гражданских самолетов бизнес-джеты стали в некоторых случаях единственными перевозчиками на дальние расстояния, передает "Российская газета".

Аналитики составляли рейтинг самых дорогих билетов на самолёты и поезда в города России в 2021 году. Так, самый дорогой авиабилет по России в 2021 году обошёлся покупателю в 329 тыс. 326 рублей - перелёт был совершён из Москвы во Владивосток и обратно, рассказывает RT.