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В мире14 января 2022 16:22

В Великобритании против Meta подали коллективный иск на 2,3 млрд об использовании личных данных пользователей

В ходатайстве говорится, что компания нарушила британский закон «О конкуренции» 1998 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Великобритании против Meta подали коллективный иск на £2,3 млрд об использовании личных данных пользователей

В Великобритании против Meta подали коллективный иск на £2,3 млрд об использовании личных данных пользователей

Фото: REUTERS

На американскую компанию Meta в Великобритании подали коллективный иск на сумму £2,3 млрд из-за обвинений в адрес принадлежащей ей платформы Facebook. Речь идет об использовании личных данных пользователей.

«Она [Meta] эксплуатирует пользователей, забирая их личные данные и не выплачивая им должной компенсации за это. Я не думаю, что пользователи в полной мере осознают, насколько несправедливо это соглашение, когда они принимают условия», - приводит газета The Guardian слова специалиста по правовым вопросам доктора Лизы Ловдалы Гормсен, подавшей иск на корпорацию.

В ходатайстве отмечается, что компания нарушила британский закон «О конкуренции» 1998 года. Отмечается, что Meta, предоставляя бесплатный доступ к своей социальной сети и передавая личные данные пользователей рекламодателям, получает большую часть своих доходов.

«Люди получают доступ к нашей соцсети бесплатно ... они сами контролируют то, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем», - ответил на такое обвинение представитель Meta.

Издание сообщает, что в рамках иска рассматривается период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года.