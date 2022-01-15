В России 15 января 2022 выявлено 27 179 случаев заболевания коронавирусом Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в России было выявлено 27 179 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число заразившихся инфекцией за все время пандемии в стране увеличилось до 10 774 304 человек.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве - там за день прирост составил 6 555 пациентов. Второе место занимает Санкт-Петербург – там заразились 3 314 человек, на третьем месте по числу новых заболевших Подмосковье, где заболели еще 2 589 жителей.

За сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявлены во всех 85 регионах страны, при этом у 4 015 заразившихся (14,8 процента) болезнь протекала без симптомов. Также зафиксированы еще 723 летальных исхода из-за коронавируса. Всего от коронавируса в России с начала пандемии умерли 320 634 человека.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 26 584 пациента, всего же число выздоровевших от COVID-19 в России достигло 9 835 884.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране было выявлено 23 820 случаев заражения коронавирусом.