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В мире15 января 2022 11:30

Два зятя Назарбаева окинули посты руководителей государственных энергокомпаний Казахстана

Они сами подали заявления об увольнении
Абдулла ШАКИРОВ
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Два зятя Назарбаева окинули посты руководителей государственных энергокомпаний Казахстана

Два зятя Назарбаева окинули посты руководителей государственных энергокомпаний Казахстана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули посты глав национальных компаний республики. Прекращены полномочия супруга старшей дочери политика Дариги НазарбаевойКайрата Шарипбаева, в компании QazaqGaz, и супруга младшей дочери экс-президента Алии НазарбаевойДимаша Досанова – который возглавлял «КазТрансОйл».

«В соответствии с решением Совета директоров АО «Национальная компания «QazaqGaz» досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz», согласно поданного заявления. В соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора АО «КазТрансОйл», – сообщается на сайте государственного фонда «Самрук-Казына».

Уточняется, что отставки приняты по заявлениям самих руководителей компаний.

Шарипбаев работал в бизнес-структурах Алма-Аты с 1985 года. Он возглавил компанию QazaqGaz в 2020 году. Что касается Досанова, то он был избран членом правления «КазТрансОйл» в 2016 году, в том же году стал гендиректором компании.